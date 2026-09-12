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Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702222
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.5x32.9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х26
Вес, кг.
9.4

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная

Микроволновка STARWIND SMW4520 - это стильное и функциональное решение для быстрого разогрева и приготовления блюд. С её компактными размерами она прекрасно впишется в любую кухню и не займет много места. С объемом в 20 литров эта микроволновая печь подходит для приготовления различных блюд. Мощность микроволн в 700 Вт позволяет быстро и эффективно разогревать продукты, а диаметр поворотного стола в 245 мм обеспечивает равномерное прогревание пищи. Микроволновка STARWIND SMW4520 отличается простотой в открывании дверцы с помощью удобной ручки. Кроме того, отдельностоящая установка делает её мобильной, что позволяет легко перемещать её в зависимости от ваших потребностей. Эта микроволновая печь - это не только функциональный, но и стильный элемент вашей кухни, который быстро станет незаменимым помощником.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW4520 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.5x32.9 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновка STARWIND SMW4520 - это стильное и функциональное решение для быстрого разогрева и приготовления блюд. С её компактными размерами она прекрасно впишется в любую кухню и не займет много места. С объемом в 20 литров эта микроволновая печь подходит для приготовления различных блюд. Мощность микроволн в 700 Вт позволяет быстро и эффективно разогревать продукты, а диаметр поворотного стола в 245 мм обеспечивает равномерное прогревание пищи. Микроволновка STARWIND SMW4520 отличается простотой в открывании дверцы с помощью удобной ручки. Кроме того, отдельностоящая установка делает её мобильной, что позволяет легко перемещать её в зависимости от ваших потребностей. Эта микроволновая печь - это не только функциональный, но и стильный элемент вашей кухни, который быстро станет незаменимым помощником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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