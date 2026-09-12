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Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 19
Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 19
  • Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702213
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.5x32.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х27
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая

Мощная компактная микроволновая печь Starwind SMW4220 выполнена из современных безопасных материалов в белом цвете и классическом дизайне. Внутренний объем камеры составляет 20 литров, при этом диаметр поворотного стола - 24,5 см, что позволяет с легкостью поместить тарелку диаметром даже 26 см. Тип управления – электронный. В модели предусмотрена регулировка мощности до 700 Вт, таймер до 99 минут, дисплей с часами, когда печь находится в режиме покоя, и информацией о выбранной функции. Дверца камеры микроволновой печи Starwind SMW4220 открывается с помощью кнопки, установленной в нижней правой части лицевой стороны корпуса, под панелью управления. Среди предусмотренных функций эффективными являются: быстрая разморозка продуктов, блокировка прибора от детей, возможность приготовления различных блюд с помощью программ «Экспресс- повар». Питание обеспечивается от сети 220 В с помощью съемного кабеля, подключаемого с тыльной части корпуса.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW4220 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.5x32.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная компактная микроволновая печь Starwind SMW4220 выполнена из современных безопасных материалов в белом цвете и классическом дизайне. Внутренний объем камеры составляет 20 литров, при этом диаметр поворотного стола - 24,5 см, что позволяет с легкостью поместить тарелку диаметром даже 26 см. Тип управления – электронный. В модели предусмотрена регулировка мощности до 700 Вт, таймер до 99 минут, дисплей с часами, когда печь находится в режиме покоя, и информацией о выбранной функции. Дверца камеры микроволновой печи Starwind SMW4220 открывается с помощью кнопки, установленной в нижней правой части лицевой стороны корпуса, под панелью управления. Среди предусмотренных функций эффективными являются: быстрая разморозка продуктов, блокировка прибора от детей, возможность приготовления различных блюд с помощью программ «Экспресс- повар». Питание обеспечивается от сети 220 В с помощью съемного кабеля, подключаемого с тыльной части корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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