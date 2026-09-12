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Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый

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Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 26
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 27
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 28
Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
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  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 2
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  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 26
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 27
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 28
  • Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702210
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х25
Вес, кг.
4

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый

Планетарный миксер SPM2251 от бренда Starwind — это эффективное и надежное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Корпус модели изготовлен из прочного пластика, который обеспечивает его долговечность. Мощность 1500 Вт, 10 скоростей вращения насадок и импульсный режим позволят легко найти оптимальный режим для смешивания ингредиентов. Планетарный тип вращения, при котором насадка вращается вокруг своей оси и по всему объему чаши делает его идеальным решением для смешивания, взбивания и замеса теста различной консистенции. Миксер оснащен компактной чашей объемом 4.2 л из нержавеющей стали, в которой можно приготовить большое количество продукта за один раз. Чаша надежно фиксируется на корпусе благодаря специальному механизму крепления. Многофункциональный защитный обод с окном для добавления ингредиентов защищает от разбрызгивания в процессе работы, а также предлагает удобные дополнительные опции: отделение белков от желтков, безопасный разрез теста и хранение насадок на миксере.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Описание
Планетарный миксер SPM2251 от бренда Starwind — это эффективное и надежное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Корпус модели изготовлен из прочного пластика, который обеспечивает его долговечность. Мощность 1500 Вт, 10 скоростей вращения насадок и импульсный режим позволят легко найти оптимальный режим для смешивания ингредиентов. Планетарный тип вращения, при котором насадка вращается вокруг своей оси и по всему объему чаши делает его идеальным решением для смешивания, взбивания и замеса теста различной консистенции. Миксер оснащен компактной чашей объемом 4.2 л из нержавеющей стали, в которой можно приготовить большое количество продукта за один раз. Чаша надежно фиксируется на корпусе благодаря специальному механизму крепления. Многофункциональный защитный обод с окном для добавления ингредиентов защищает от разбрызгивания в процессе работы, а также предлагает удобные дополнительные опции: отделение белков от желтков, безопасный разрез теста и хранение насадок на миксере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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