Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326851
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
2.8 л
Насадки
Венчики для взбивания, Для теста
Размеры в упаковке, см
56х48х36
Вес, кг.
3.33
Описание товара Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST
Стационарный миксер; мощность 700 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; объём чаши 2,8 л; материал чаши нерж. сталь; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
2.8 л
Насадки
Венчики для взбивания, Для теста
Стационарный миксер; мощность 700 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; объём чаши 2,8 л; материал чаши нерж. сталь; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST