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Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый

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Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 1
Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 2
Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 3
Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 4
Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Материал чаши
металл
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста; Для пюре (Насадка для смешивания)
  • Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 1
  • Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 2
  • Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 3
  • Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 4
  • Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208233
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
нет
Материал чаши
металл
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста; Для пюре (Насадка для смешивания)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х26
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый

Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый

Отзывы о товаре Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
нет
Материал чаши
металл
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста; Для пюре (Насадка для смешивания)
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер стационарный Starwind SPM7167 1600Вт фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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