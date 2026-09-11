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Миксер Bosch MFQ4080 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ4080

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Миксер Bosch MFQ4080 - фото 1
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 2
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 3
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 4
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 5
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 6
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 7
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 8
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 9
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 10
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 11
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 12
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 13
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 14
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 15
Миксер Bosch MFQ4080 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 9
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 10
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 11
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 12
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 13
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 14
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 15
  • Миксер Bosch MFQ4080 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586251
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
4
Насадки
измельчитель, насадка-крюк, насадка-блендер, насадка-венчик
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, кг.
2

Описание товара Миксер Bosch MFQ4080

Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, измельчитель, венчики для взбивания, блендер.



Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ4080




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
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Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
4
Насадки
измельчитель, насадка-крюк, насадка-блендер, насадка-венчик
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Описание
Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, измельчитель, венчики для взбивания, блендер.


Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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