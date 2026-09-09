Миксер Bosch MFQ4070
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Да
Объем чаши, л
0.7 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 203090
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
5
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка-блендер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
32х24х17
Вес, кг.
1.9
Описание товара Миксер Bosch MFQ4070
Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, блендер.
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Объем чаши, л
0.7 л
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Количество насадок
5
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка-блендер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, блендер.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, пластиковые
Миксер Bosch MFQ4070 - стоимость товара 7930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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