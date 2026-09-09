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Миксер Bosch MFQ4070 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ4070

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Миксер Bosch MFQ4070 - фото 6
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 7
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 8
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 9
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 10
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 11
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 12
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 13
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 14
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 15
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 16
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 17
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 18
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 19
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 20
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 21
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 22
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 23
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 24
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 25
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 26
Миксер Bosch MFQ4070 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Да
Объем чаши, л
0.7 л
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 9
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 10
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 11
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 12
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 13
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 14
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 15
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 16
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 17
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 18
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 19
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 20
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 21
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 22
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 23
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 24
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 25
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 26
  • Миксер Bosch MFQ4070 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 203090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер Bosch MFQ4070
7 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
5
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка-блендер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
32х24х17
Вес, кг.
1.9

Описание товара Миксер Bosch MFQ4070

Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, блендер.



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ4070




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Объем чаши, л
0.7 л
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Количество насадок
5
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка-блендер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Описание
Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, блендер.


Теги товара: 500 вт, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Bosch MFQ4070 - стоимость товара 7930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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