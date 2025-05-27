Миксер Bosch MFQ36480 450Вт белый/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
5
Насадки
2 венчика/2 крюка/универсальный измельчитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Германия
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
5
Насадки
2 венчика/2 крюка/универсальный измельчитель
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
31х23х17
Вес, кг.
2
Описание товара Миксер Bosch MFQ36480 450Вт белый/серый
Эргономичный дизайн с мягким не скользким покрытием ручки. Тихий, но мощный: 5 скоростных режимов. В комплекте: ножка блендера из нержавеющей стали, измельчитель и стаканчик с крышкой. Аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Мощный мотор 450 Ватт для лучших результатов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Германия
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Объем чаши, л
0.7 л
Количество насадок
5
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Насадки
2 венчика/2 крюка/универсальный измельчитель
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Эргономичный дизайн с мягким не скользким покрытием ручки. Тихий, но мощный: 5 скоростных режимов. В комплекте: ножка блендера из нержавеющей стали, измельчитель и стаканчик с крышкой. Аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Мощный мотор 450 Ватт для лучших результатов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
отлично все в комплекте работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в целости, ничего не помято и не разбито. Миксер хороший, имеет все нужные насадки для взбивания, для пюре, для того чтобы порезать что-то. Очень удобно, что все в одном. Я очень часто пользуюсь миксером, без него просто как без рук. Купила ровно такой же, какой у меня был. Предыдущий прослужил около 5 лет при условии его активного использования считаю, что он вполне хорошо поработал, надеюсь и этот прослужит не меньше. В отличие от предыдущей версии на чаше для блендера нет присосок на дне, но честно говоря, не дую, что это большая потеря. сам миксер удобно и приятно держать в руках, ручка нескользящая.
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилось все совпадает как описание хорошее миксер
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миксер! Удобный, качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрели отзывы, многие блогеры ставят его на первое место, поэтому выбор стол именно эта модель. Работает тихо, общее впечатление хорошее. Из недостатков заметили что нет присосок резиновых на измельчители чтобы он не скользил на поверхности.
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт, цена-качество, до него была чуть мощнее модель, от нагрева вытекли пластиковые вставки на якоре эл.двигателя. Но работал он не мало, по этому взяли этот, лучше за эту цену не знаю.
Миксер Bosch MFQ36480 450Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36480 450Вт белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
отлично все в комплекте работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в целости, ничего не помято и не разбито. Миксер хороший, имеет все нужные насадки для взбивания, для пюре, для того чтобы порезать что-то. Очень удобно, что все в одном. Я очень часто пользуюсь миксером, без него просто как без рук. Купила ровно такой же, какой у меня был. Предыдущий прослужил около 5 лет при условии его активного использования считаю, что он вполне хорошо поработал, надеюсь и этот прослужит не меньше. В отличие от предыдущей версии на чаше для блендера нет присосок на дне, но честно говоря, не дую, что это большая потеря. сам миксер удобно и приятно держать в руках, ручка нескользящая.
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилось все совпадает как описание хорошее миксер
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миксер! Удобный, качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрели отзывы, многие блогеры ставят его на первое место, поэтому выбор стол именно эта модель. Работает тихо, общее впечатление хорошее. Из недостатков заметили что нет присосок резиновых на измельчители чтобы он не скользил на поверхности.
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт, цена-качество, до него была чуть мощнее модель, от нагрева вытекли пластиковые вставки на якоре эл.двигателя. Но работал он не мало, по этому взяли этот, лучше за эту цену не знаю.