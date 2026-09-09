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Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый

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Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 1
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 2
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 3
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 4
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 5
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 6
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 7
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 8
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 9
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 10
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 11
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 12
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 13
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 14
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 15
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 16
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 17
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 18
Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
бирюзовый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 1
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 2
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 3
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 4
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 5
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 6
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 7
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 8
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 9
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 10
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 11
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 12
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 13
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 14
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 15
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 16
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 17
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 18
  • Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219832
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
бирюзовый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк для теста, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
42х37х26
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый

Стационарный миксер; мощность 1600 Вт; количество скоростей 6; режим смешивания импульсный; объём чаши 5.5 л; материал чаши нерж. сталь; насадки: для пюре, для теста, венчики для взбивания.

Отзывы о товаре Миксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
бирюзовый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк для теста, крюки для теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Описание
Стационарный миксер; мощность 1600 Вт; количество скоростей 6; режим смешивания импульсный; объём чаши 5.5 л; материал чаши нерж. сталь; насадки: для пюре, для теста, венчики для взбивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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