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Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый

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Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 1
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 2
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 3
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 4
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 5
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 6
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 7
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 8
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 9
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 10
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 11
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 12
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 13
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 14
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 15
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 16
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 9
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 10
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 11
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 12
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 13
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 14
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 15
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 16
  • Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714166
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип миксера
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х24
Вес, кг.
4

Описание товара Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый

Миксер Bosch MFQ36460S может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер Bosch MFQ36460S в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.



Теги товара: с чашей

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип миксера
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Bosch MFQ36460S может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер Bosch MFQ36460S в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.


Теги товара: с чашей
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Отзывы


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