Миксер Bosch MFQ3540
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.4 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703361
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
2.4 л
Насадки
насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х16
Вес, кг.
1.6
Описание товара Миксер Bosch MFQ3540
Блендер с пластиковой ножкой Стаканчик с крышкой Кнопка для отделения венчиков и крюков Кнопки для отделения блендера Миксер Bosch MFQ 3540 оснащен 5 скоростными режимами и мощным мотором в 450 Вт, поэтому станет оптимальным вариантом для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Извлечение насадок происходит лишь легким нажатием одной кнопки. Все насадки можно мыть в посудомоечной машинке. Миксер Bosch MFQ 3540 имеет нескользящее мягкое покрытие SoftTouch. Информация с сайта производителя.
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Теги товара: с чашей, пластиковые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Материал чаши
пластик
Развернуть
Объем чаши, л
2.4 л
Насадки
насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Блендер с пластиковой ножкой Стаканчик с крышкой Кнопка для отделения венчиков и крюков Кнопки для отделения блендера Миксер Bosch MFQ 3540 оснащен 5 скоростными режимами и мощным мотором в 450 Вт, поэтому станет оптимальным вариантом для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Извлечение насадок происходит лишь легким нажатием одной кнопки. Все насадки можно мыть в посудомоечной машинке. Миксер Bosch MFQ 3540 имеет нескользящее мягкое покрытие SoftTouch. Информация с сайта производителя.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Миксер Bosch MFQ3540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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