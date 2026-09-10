Миксер планетарный Hyundai HYM-S5551 бежевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414534
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк, венчик и лопатка
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х26
Вес, кг.
4.2
Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S5551 бежевый
Миксер Hyundai HYM-S5551 благодаря электрическому двигателю мощностью 1300 Вт и технологии планетарного смешивания обеспечивает профессиональные результаты смешивания продуктов. С помощью плавного поворотного переключателя можно устанавливать одну из 8 доступных скоростей. Вместительная чаша изготовлена из долговечной нержавеющей стали и характеризуется емкостью 4.5 л. В комплекте с миксером Hyundai HYM-S5551 поставляются 3 насадки: крюк, венчик и лопатка. Расположенные на основании резиновые ножки гарантируют устойчивое расположение миксера на столешнице.
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
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Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк, венчик и лопатка
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Миксер Hyundai HYM-S5551 благодаря электрическому двигателю мощностью 1300 Вт и технологии планетарного смешивания обеспечивает профессиональные результаты смешивания продуктов. С помощью плавного поворотного переключателя можно устанавливать одну из 8 доступных скоростей. Вместительная чаша изготовлена из долговечной нержавеющей стали и характеризуется емкостью 4.5 л. В комплекте с миксером Hyundai HYM-S5551 поставляются 3 насадки: крюк, венчик и лопатка. Расположенные на основании резиновые ножки гарантируют устойчивое расположение миксера на столешнице.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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