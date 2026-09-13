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Миксер планетарный BQ-MX520 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный BQ-MX520 Белый

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Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 1
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 2
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 3
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 4
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 5
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 6
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 7
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 8
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 9
Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 1
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 2
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 3
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 4
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 5
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 6
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 7
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 8
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 9
  • Миксер планетарный BQ-MX520 Белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719638
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка для смешивания, крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х26
Вес, кг.
4.78

Описание товара Миксер планетарный BQ-MX520 Белый

Миксер BQ MX520 White может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный белый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер BQ MX520 White в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.

Отзывы о товаре Миксер планетарный BQ-MX520 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка для смешивания, крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ MX520 White может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный белый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер BQ MX520 White в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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