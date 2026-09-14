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Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный

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Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 1
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 2
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 3
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 4
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 5
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 6
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 7
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 8
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 9
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 10
Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 1
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 2
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 3
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 4
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 5
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 6
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 7
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 8
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 9
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 10
  • Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735744
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Дисплей
да
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для теста, насадки для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х26
Вес, кг.
5.63

Описание товара Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный

Представляем вашему вниманию планетарный миксер BQ MX640 — идеальное решение для домашней кухни. Этот мощный прибор станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд и десертов. С мощностью 1600 Вт и 6 скоростями, вы сможете легко адаптировать скорость смешивания для достижения наилучших результатов. Отличительной особенностью данного миксера является функция подогрева чаши с таймером. Она позволяет поддерживать оптимальную температуру для теста и ускоряет его процесс ферментации. Чаша из качественной нержавеющей стали обеспечивает долговечность и легкость в уходе, а сенсорный LED-дисплей делает управление устройством интуитивно понятным и комфортным. Кроме того, в комплект входят три насадки - для замешивания теста, взбивания и смешивания, которые позволят вам экспериментировать с текстурами и способами приготовления. Планетарное смешивание обеспечивает равномерное и качественное смешивание ингредиентов. Безопасность эксплуатации гарантируется защитой от перегрева и перегрузки, поэтому вы можете быть уверены в надежности работы этого миксера даже при интенсивном использовании. Плавный пуск двигателя минимизирует риск разбрызгивания и обеспечивает плавное смешивание. Планетарный миксер BQ MX640 станет незаменимым инструментом для любителей кулинарии, желающих готовить быстро и с качеством, не жертвуя безопасностью. С его помощью вы сможете добиться великолепных результатов в приготовлении теста, кремов, соусов и многих других кулинарных творений.

Отзывы о товаре Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Дисплей
да
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для теста, насадки для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию планетарный миксер BQ MX640 — идеальное решение для домашней кухни. Этот мощный прибор станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд и десертов. С мощностью 1600 Вт и 6 скоростями, вы сможете легко адаптировать скорость смешивания для достижения наилучших результатов. Отличительной особенностью данного миксера является функция подогрева чаши с таймером. Она позволяет поддерживать оптимальную температуру для теста и ускоряет его процесс ферментации. Чаша из качественной нержавеющей стали обеспечивает долговечность и легкость в уходе, а сенсорный LED-дисплей делает управление устройством интуитивно понятным и комфортным. Кроме того, в комплект входят три насадки - для замешивания теста, взбивания и смешивания, которые позволят вам экспериментировать с текстурами и способами приготовления. Планетарное смешивание обеспечивает равномерное и качественное смешивание ингредиентов. Безопасность эксплуатации гарантируется защитой от перегрева и перегрузки, поэтому вы можете быть уверены в надежности работы этого миксера даже при интенсивном использовании. Плавный пуск двигателя минимизирует риск разбрызгивания и обеспечивает плавное смешивание. Планетарный миксер BQ MX640 станет незаменимым инструментом для любителей кулинарии, желающих готовить быстро и с качеством, не жертвуя безопасностью. С его помощью вы сможете добиться великолепных результатов в приготовлении теста, кремов, соусов и многих других кулинарных творений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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