Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный BQ MX640 Чёрный
Представляем вашему вниманию планетарный миксер BQ MX640 — идеальное решение для домашней кухни. Этот мощный прибор станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд и десертов. С мощностью 1600 Вт и 6 скоростями, вы сможете легко адаптировать скорость смешивания для достижения наилучших результатов. Отличительной особенностью данного миксера является функция подогрева чаши с таймером. Она позволяет поддерживать оптимальную температуру для теста и ускоряет его процесс ферментации. Чаша из качественной нержавеющей стали обеспечивает долговечность и легкость в уходе, а сенсорный LED-дисплей делает управление устройством интуитивно понятным и комфортным. Кроме того, в комплект входят три насадки - для замешивания теста, взбивания и смешивания, которые позволят вам экспериментировать с текстурами и способами приготовления. Планетарное смешивание обеспечивает равномерное и качественное смешивание ингредиентов. Безопасность эксплуатации гарантируется защитой от перегрева и перегрузки, поэтому вы можете быть уверены в надежности работы этого миксера даже при интенсивном использовании. Плавный пуск двигателя минимизирует риск разбрызгивания и обеспечивает плавное смешивание. Планетарный миксер BQ MX640 станет незаменимым инструментом для любителей кулинарии, желающих готовить быстро и с качеством, не жертвуя безопасностью. С его помощью вы сможете добиться великолепных результатов в приготовлении теста, кремов, соусов и многих других кулинарных творений.
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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