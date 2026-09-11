Миксер Smeg HMF01WHEU белый

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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492814
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Smeg HMF01 представляет собой функциональный и удобный ручной миксер, погружная часть которого выполнена из нержавеющей стали. В модели имеется 9 скоростных режимов, а также турбо-режим с плавным стартом. Smeg HMF01 выполнен в стильном дизайне, который сочетает в себе внешний вид 50-х годов и современную мощность. Конструкция миксера позволяет легко взбить и смешать различные продукты одной рукой. В комплекте поставляются две пары венчиков, а также два крюка для теста. Выбранная скорость отображается на встроенном LED-дисплее. Smeg HMF01 станет отличным помощником для любой хозяйки и поможет без каких-либо усилий приготовить различные продукты. Мощность миксера составляет 250 Вт, что гарантирует быстрый процесс смешивания. Наличие девяти скоростей позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления каждого отдельного блюда.
Smeg HMF01 представляет собой функциональный и удобный ручной миксер, погружная часть которого выполнена из нержавеющей стали. В модели имеется 9 скоростных режимов, а также турбо-режим с плавным стартом. Smeg HMF01 выполнен в стильном дизайне, который сочетает в себе внешний вид 50-х годов и современную мощность. Конструкция миксера позволяет легко взбить и смешать различные продукты одной рукой. В комплекте поставляются две пары венчиков, а также два крюка для теста. Выбранная скорость отображается на встроенном LED-дисплее. Smeg HMF01 станет отличным помощником для любой хозяйки и поможет без каких-либо усилий приготовить различные продукты. Мощность миксера составляет 250 Вт, что гарантирует быстрый процесс смешивания. Наличие девяти скоростей позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления каждого отдельного блюда.
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