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Миксер Smeg HMF01PKEU розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Smeg HMF01PKEU розовый

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Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 1
Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 2
Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 3
Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 4
Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
розовый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Чаша
Нет
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
  • Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 1
  • Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 2
  • Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 3
  • Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 4
  • Миксер ручной SMEG HMF01PKEU, розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561644
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксеры
Прочее
таймер
Серия
SMEG HMF01P
Страна производства
Италия
Функции и особенности
защита от перегрева
Материал корпуса
пластик
Цвет
розовый
Дисплей
да
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Нет
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х15
Вес, кг.
2.2

Описание товара Миксер Smeg HMF01PKEU розовый

Миксер Smeg HMF01P – удобное устройство, которое поможет вам сэкономить время и силы при приготовлении различных блюд. А узнаваемый дизайн в стиле 50-х годов прошлого века превратит бытовой прибор в заметный элемент интерьера кухни. для разных задач. Благодаря мощному 250-ваттному мотору все процессы будут занимать считаные минуты. Венчики взобьют яичные белки, сливки, кремы, молочные коктейли, без труда справятся с жидким тестом, например, для блинчиков или кляра. Крюки помогут с более тяжёлыми смесями: густым и вязким дрожжевым тестом для пирогов или пиццы. продуманная конструкция. Электронная панель управления, снабжённая цифровым дисплеем, удобно расположена на рукоятке – прямо под большим пальцем. Вы сможете регулировать скорость, причём она наращивается плавно – это позволяет снизить нагрузку на двигатель и продлить срок службы прибора. На экране отображается продолжительность работы. Через 2 минуты активируется система автоматического отключения, которая предотвращает перегрев. Есть режим «Турбо», при нём устройство несколько секунд функционирует на предельной мощности. надёжное исполнение. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, насадки – из качественной нержавеющей стали. Они не подвержены коррозии и легко отмываются, что можно делать как вручную, так и в посудомоечной машине.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Smeg HMF01PKEU розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксеры
Прочее
таймер
Серия
SMEG HMF01P
Страна производства
Италия
Функции и особенности
защита от перегрева
Материал корпуса
пластик
Цвет
розовый
Дисплей
да
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Развернуть
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Нет
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Smeg HMF01P – удобное устройство, которое поможет вам сэкономить время и силы при приготовлении различных блюд. А узнаваемый дизайн в стиле 50-х годов прошлого века превратит бытовой прибор в заметный элемент интерьера кухни. для разных задач. Благодаря мощному 250-ваттному мотору все процессы будут занимать считаные минуты. Венчики взобьют яичные белки, сливки, кремы, молочные коктейли, без труда справятся с жидким тестом, например, для блинчиков или кляра. Крюки помогут с более тяжёлыми смесями: густым и вязким дрожжевым тестом для пирогов или пиццы. продуманная конструкция. Электронная панель управления, снабжённая цифровым дисплеем, удобно расположена на рукоятке – прямо под большим пальцем. Вы сможете регулировать скорость, причём она наращивается плавно – это позволяет снизить нагрузку на двигатель и продлить срок службы прибора. На экране отображается продолжительность работы. Через 2 минуты активируется система автоматического отключения, которая предотвращает перегрев. Есть режим «Турбо», при нём устройство несколько секунд функционирует на предельной мощности. надёжное исполнение. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, насадки – из качественной нержавеющей стали. Они не подвержены коррозии и легко отмываются, что можно делать как вручную, так и в посудомоечной машине.


Теги товара: пластиковые
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