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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый

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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
275
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.3 л
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730706
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
275
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.3 л
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания; Насадка крюк для замешивания теста; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х29
Вес, кг.
11.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый

Элегантность, мощность и функциональность соединяются в профессиональной модели миксера KitchenAid 5KSM95PSEPL, предлагая любителям кулинарии окунуться в процесс приготовления пищи на уровне настоящего искусства. Устойчивость за счет тяжелого веса, повышенная износостойкость – даже на больших скоростях прибор не работает в надрыв. Приготовить нежный десерт или мгновенно превратить компоненты в легкий соус – с помощью 10 скоростей вы сможете подобрать оптимальный режим перемешивания. А входящие в набор насадки позволят готовить разные блюда. Большой проволочный венчик конусообразной конструкции – с его помощью готовят тесто, крем, взбивают сливки и белки. Уникальная конструкция обеспечивает быстрое, равномерное взбивания, аккуратно снимая компоненты со стенок металлической чаши. Крюк для замешивания дрожжевого или бездрожжевого теста. С его помощью можно приготовить идеальное тесто для любой выпечки, будь то сдобное печенье или пицца. Миксер KitchenAid Classic с легкостью превращается в кухонный процессор, если купить к нему дополнительные насадки: для нарезки кубиками и шинкования, приготовления фарша, пасты и других кулинарных манипуляций. Оснащенный вместительной чашей на 4,3 л, американский комбайн подходит для профессионалов и любителей, которые ценят надежные и долговечные вещи.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
275
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.3 л
Количество насадок
3
Развернуть
Насадки
Венчик для взбивания; Насадка крюк для замешивания теста; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантность, мощность и функциональность соединяются в профессиональной модели миксера KitchenAid 5KSM95PSEPL, предлагая любителям кулинарии окунуться в процесс приготовления пищи на уровне настоящего искусства. Устойчивость за счет тяжелого веса, повышенная износостойкость – даже на больших скоростях прибор не работает в надрыв. Приготовить нежный десерт или мгновенно превратить компоненты в легкий соус – с помощью 10 скоростей вы сможете подобрать оптимальный режим перемешивания. А входящие в набор насадки позволят готовить разные блюда. Большой проволочный венчик конусообразной конструкции – с его помощью готовят тесто, крем, взбивают сливки и белки. Уникальная конструкция обеспечивает быстрое, равномерное взбивания, аккуратно снимая компоненты со стенок металлической чаши. Крюк для замешивания дрожжевого или бездрожжевого теста. С его помощью можно приготовить идеальное тесто для любой выпечки, будь то сдобное печенье или пицца. Миксер KitchenAid Classic с легкостью превращается в кухонный процессор, если купить к нему дополнительные насадки: для нарезки кубиками и шинкования, приготовления фарша, пасты и других кулинарных манипуляций. Оснащенный вместительной чашей на 4,3 л, американский комбайн подходит для профессионалов и любителей, которые ценят надежные и долговечные вещи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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