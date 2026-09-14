Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM95PSEPL фарфоровый белый
Элегантность, мощность и функциональность соединяются в профессиональной модели миксера KitchenAid 5KSM95PSEPL, предлагая любителям кулинарии окунуться в процесс приготовления пищи на уровне настоящего искусства. Устойчивость за счет тяжелого веса, повышенная износостойкость – даже на больших скоростях прибор не работает в надрыв. Приготовить нежный десерт или мгновенно превратить компоненты в легкий соус – с помощью 10 скоростей вы сможете подобрать оптимальный режим перемешивания. А входящие в набор насадки позволят готовить разные блюда. Большой проволочный венчик конусообразной конструкции – с его помощью готовят тесто, крем, взбивают сливки и белки. Уникальная конструкция обеспечивает быстрое, равномерное взбивания, аккуратно снимая компоненты со стенок металлической чаши. Крюк для замешивания дрожжевого или бездрожжевого теста. С его помощью можно приготовить идеальное тесто для любой выпечки, будь то сдобное печенье или пицца. Миксер KitchenAid Classic с легкостью превращается в кухонный процессор, если купить к нему дополнительные насадки: для нарезки кубиками и шинкования, приготовления фарша, пасты и других кулинарных манипуляций. Оснащенный вместительной чашей на 4,3 л, американский комбайн подходит для профессионалов и любителей, которые ценят надежные и долговечные вещи.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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