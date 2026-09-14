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Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный

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Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 1
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 2
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 3
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 4
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 5
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 6
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 7
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 8
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 9
Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
85
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Чаша
Да
Материал чаши
сталь
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 1
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 2
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 3
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 4
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 5
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 6
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 7
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 8
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 9
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730671
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
85
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
сталь
Объем чаши, л
4.3 л
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
22х21х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный

Миксер KitchenAid - это идеальный помощник на кухне для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Этот ручной миксер сочетает в себе элегантный черный дизайн с высокой надежностью и эффективностью. С мощностью в 85 Вт, он обеспечивает надежную и плавную работу. Миксер обладает девятью скоростями, что позволяет точно регулировать процесс смешивания, от медленного перемешивания до быстрого взбивания. В комплект входят четыре насадки, которые расширяют возможности устройства и делают его более универсальным. Материал корпуса из прочного пластика обещает долгий срок службы и легкость в обращении, так как вес прибора составляет всего 1,38 кг. Отличительной чертой этого миксера является наличие стальной чаши, что добавляет прочности и устойчивости при работе. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, что обеспечивает удобство использования в любом уголке кухни. Несмотря на отсутствие турборежима и импульсного режима, KitchenAid предлагает надежность и функциональность, ожидаемые от бренда, признанного во всем мире. Этот миксер - отличный выбор для тех, кто ищет баланс между классическим стилем и современными технологиями.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер KitchenAid 5KHM9212EOB черный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
85
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
сталь
Объем чаши, л
4.3 л
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
США
Описание
Миксер KitchenAid - это идеальный помощник на кухне для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Этот ручной миксер сочетает в себе элегантный черный дизайн с высокой надежностью и эффективностью. С мощностью в 85 Вт, он обеспечивает надежную и плавную работу. Миксер обладает девятью скоростями, что позволяет точно регулировать процесс смешивания, от медленного перемешивания до быстрого взбивания. В комплект входят четыре насадки, которые расширяют возможности устройства и делают его более универсальным. Материал корпуса из прочного пластика обещает долгий срок службы и легкость в обращении, так как вес прибора составляет всего 1,38 кг. Отличительной чертой этого миксера является наличие стальной чаши, что добавляет прочности и устойчивости при работе. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, что обеспечивает удобство использования в любом уголке кухни. Несмотря на отсутствие турборежима и импульсного режима, KitchenAid предлагает надежность и функциональность, ожидаемые от бренда, признанного во всем мире. Этот миксер - отличный выбор для тех, кто ищет баланс между классическим стилем и современными технологиями.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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