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Миксер Smeg HMF01BLEU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Smeg HMF01BLEU черный

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Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 1
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 2
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 3
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 4
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 5
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 6
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 7
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 8
Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 1
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 2
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 3
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 4
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 5
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 6
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 7
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 8
  • Ручной миксер SMEG HMF01BLEU черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459368
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Размеры в упаковке, см
29х25х14
Вес, кг.
2.2

Описание товара Миксер Smeg HMF01BLEU черный

Ручной миксер Smeg HMF01BLEU прекрасно дополнит крупную бытовую технику из линейки «Стиль 50-х годов». На LED-дисплее отображается таймер подсчета минут и секунд. При помощи удобного управления можно удобно регулировать скорости вращения, а также включить Турбо-режим. Венчик из нержавеющей стали для взбивания. Плоская алюминиевая насадка для взбивания. Алюминиевый крюк для замешивания теста.

Отзывы о товаре Миксер Smeg HMF01BLEU черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Описание
Ручной миксер Smeg HMF01BLEU прекрасно дополнит крупную бытовую технику из линейки «Стиль 50-х годов». На LED-дисплее отображается таймер подсчета минут и секунд. При помощи удобного управления можно удобно регулировать скорости вращения, а также включить Турбо-режим. Венчик из нержавеющей стали для взбивания. Плоская алюминиевая насадка для взбивания. Алюминиевый крюк для замешивания теста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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