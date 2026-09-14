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Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный

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Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 1
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 2
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 3
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 4
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 5
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 6
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 7
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 8
Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
85
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 1
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 2
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 3
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 4
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 5
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 6
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 7
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 8
  • Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730668
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
85
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
24х21х14
Вес, кг.
1.7

Описание товара Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный

Миксер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля, удобства и функциональности для вашей кухни. Этот ручной миксер выполнен в ярком красном цвете, который добавит изюминку в любой кухонный интерьер. С мощностью в 85 Вт, миксер позволяет эффективно справляться с различными задачами по смешиванию и взбиванию ингредиентов. Среди главных особенностей миксера KitchenAid – возможность выбора среди 9 скоростей, что обеспечивает точный контроль над процессом приготовления. Турборежим добавляет мощности, когда это необходимо, позволяя быстро достигать нужной консистенции. Легкий вес в 1,1 кг делает его удобным для долгой работы без усталости в руках. Комплект включает 4 насадки, давая возможность проявлять кулинарную креативность и выполняя различные операции от простого смешивания до более сложных задач. Корпус из качественного пластика обеспечивает долговечность и эстетическое удовольствие, а длина сетевого шнура 1,5 м предоставляет дополнительную свободу движений на кухне. Этот миксер не оснащен вращающейся чашей и импульсным режимом, но его продуманная инженерия и функциональность делают его надежным помощником в вашем кулинарном творчестве и повседневном приготовлении пищи.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер KitchenAid 5KHM9212EER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
85
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Материал чаши
нет
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
США
Описание
Миксер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля, удобства и функциональности для вашей кухни. Этот ручной миксер выполнен в ярком красном цвете, который добавит изюминку в любой кухонный интерьер. С мощностью в 85 Вт, миксер позволяет эффективно справляться с различными задачами по смешиванию и взбиванию ингредиентов. Среди главных особенностей миксера KitchenAid – возможность выбора среди 9 скоростей, что обеспечивает точный контроль над процессом приготовления. Турборежим добавляет мощности, когда это необходимо, позволяя быстро достигать нужной консистенции. Легкий вес в 1,1 кг делает его удобным для долгой работы без усталости в руках. Комплект включает 4 насадки, давая возможность проявлять кулинарную креативность и выполняя различные операции от простого смешивания до более сложных задач. Корпус из качественного пластика обеспечивает долговечность и эстетическое удовольствие, а длина сетевого шнура 1,5 м предоставляет дополнительную свободу движений на кухне. Этот миксер не оснащен вращающейся чашей и импульсным режимом, но его продуманная инженерия и функциональность делают его надежным помощником в вашем кулинарном творчестве и повседневном приготовлении пищи.


Теги товара: пластиковые
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Отзывы


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