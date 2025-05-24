Миксер Bosch MFQ36460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
В наличии
Код товара: 199334
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, кг.
4
Описание товара Миксер Bosch MFQ36460
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим, импульсный; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания, блендер.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит
-
В наличииЦена 4 880 руб.1220 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ3540
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM2251 1500Вт черный/серебристый
-
В наличииЦена 5 720 руб. 7 200 руб.1430 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ40303
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ40302 500Вт бирюзовый
-
В наличииЦена 5 850 руб.1463 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитМиксер стационарный Vitek VT-1417 ST
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ4070
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитМиксер стационарный Starwind SPM7169 1600Вт бирюзовый
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитМиксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый
-
В наличииЦена 8 340 руб.2085 руб. в СплитМиксер Bosch MFQ4080
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
пластик
Развернуть
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим, импульсный; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания, блендер.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовались, брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Миксер пришёл хорошо упакованный, всё в комплекте. Работает, но Оооочень шумный, гремит, не знаю, сколько продержится. Купила его на дачу, уже третья попытка, но, видимо, сейчас они все такие. У меня дома миксер этой же модели и этого же производителя, но небо и земля, работает почти десять лет тихо и спокойно.
Миксер Bosch MFQ36460 - купить по цене 4680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36460
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовались, брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Миксер пришёл хорошо упакованный, всё в комплекте. Работает, но Оооочень шумный, гремит, не знаю, сколько продержится. Купила его на дачу, уже третья попытка, но, видимо, сейчас они все такие. У меня дома миксер этой же модели и этого же производителя, но небо и земля, работает почти десять лет тихо и спокойно.