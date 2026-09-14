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Миксер Bosch MFQ2600G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ2600G

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Миксер Bosch MFQ2600G - фото 8
Миксер Bosch MFQ2600G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ2600G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732735
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
2.3

Описание товара Миксер Bosch MFQ2600G

Миксер Bosch MFQ2600G – это идеальный помощник для взбивания и замешивания. Наличие чаши, а также возможность фиксированного размещения миксера над ней, позволяют оставлять прибор работающим и заниматься параллельно другим делом. Для этого можно выбрать нужную скорость из 4 представленных. Довольно мощный мотор миксера (375 Вт) обеспечивает хорошую производительность. Чтобы взбиваемая смесь получалась более однородной, предусмотрено вращение чаши во время работы миксера. Для максимально эффективного взбивания имеются режимы турбо и импульсный. Корпус миксера Bosch MFQ2600G изготовлен из глянцевого пластика белого цвета, что делает его присутствие на любой кухне абсолютно гармоничным. В комплекте с миксером предусмотрены 4 насадки из нержавеющей стали. Каждая из насадок плотно удерживается в гнезде миксера, а чтобы ее извлечь после работы необходимо всего лишь нажать кнопку отсоединения насадок. Возможность замешивать тесто миксером дают специальные насадки-крюки, обеспечивающие идеальное вымешивание теста любой густоты.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ2600G




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Описание
Миксер Bosch MFQ2600G – это идеальный помощник для взбивания и замешивания. Наличие чаши, а также возможность фиксированного размещения миксера над ней, позволяют оставлять прибор работающим и заниматься параллельно другим делом. Для этого можно выбрать нужную скорость из 4 представленных. Довольно мощный мотор миксера (375 Вт) обеспечивает хорошую производительность. Чтобы взбиваемая смесь получалась более однородной, предусмотрено вращение чаши во время работы миксера. Для максимально эффективного взбивания имеются режимы турбо и импульсный. Корпус миксера Bosch MFQ2600G изготовлен из глянцевого пластика белого цвета, что делает его присутствие на любой кухне абсолютно гармоничным. В комплекте с миксером предусмотрены 4 насадки из нержавеющей стали. Каждая из насадок плотно удерживается в гнезде миксера, а чтобы ее извлечь после работы необходимо всего лишь нажать кнопку отсоединения насадок. Возможность замешивать тесто миксером дают специальные насадки-крюки, обеспечивающие идеальное вымешивание теста любой густоты.


Теги товара: с чашей, пластиковые
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Отзывы


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