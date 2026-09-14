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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732735
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Миксер Bosch MFQ2600G – это идеальный помощник для взбивания и замешивания. Наличие чаши, а также возможность фиксированного размещения миксера над ней, позволяют оставлять прибор работающим и заниматься параллельно другим делом. Для этого можно выбрать нужную скорость из 4 представленных. Довольно мощный мотор миксера (375 Вт) обеспечивает хорошую производительность. Чтобы взбиваемая смесь получалась более однородной, предусмотрено вращение чаши во время работы миксера. Для максимально эффективного взбивания имеются режимы турбо и импульсный.
Корпус миксера Bosch MFQ2600G изготовлен из глянцевого пластика белого цвета, что делает его присутствие на любой кухне абсолютно гармоничным. В комплекте с миксером предусмотрены 4 насадки из нержавеющей стали. Каждая из насадок плотно удерживается в гнезде миксера, а чтобы ее извлечь после работы необходимо всего лишь нажать кнопку отсоединения насадок. Возможность замешивать тесто миксером дают специальные насадки-крюки, обеспечивающие идеальное вымешивание теста любой густоты.
Миксер Bosch MFQ2600G – это идеальный помощник для взбивания и замешивания. Наличие чаши, а также возможность фиксированного размещения миксера над ней, позволяют оставлять прибор работающим и заниматься параллельно другим делом. Для этого можно выбрать нужную скорость из 4 представленных. Довольно мощный мотор миксера (375 Вт) обеспечивает хорошую производительность. Чтобы взбиваемая смесь получалась более однородной, предусмотрено вращение чаши во время работы миксера. Для максимально эффективного взбивания имеются режимы турбо и импульсный.
Корпус миксера Bosch MFQ2600G изготовлен из глянцевого пластика белого цвета, что делает его присутствие на любой кухне абсолютно гармоничным. В комплекте с миксером предусмотрены 4 насадки из нержавеющей стали. Каждая из насадок плотно удерживается в гнезде миксера, а чтобы ее извлечь после работы необходимо всего лишь нажать кнопку отсоединения насадок. Возможность замешивать тесто миксером дают специальные насадки-крюки, обеспечивающие идеальное вымешивание теста любой густоты.
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