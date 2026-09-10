Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377959
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венчик для взбивания, крюк для плотного теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х26
Вес, кг.
4.2
Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451
Hyundai HYM-S4451 — это мощный миксер с механическим управлением. Предусмотрено 8 режимов работы с различной скоростью, а также импульсный режим. Номинальная мощность модели составляет 1000 Вт, что позволяет ей эффективно справляться с большинством кухонных задач. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, он имеет небольшой вес и легко очищается. Длина сетевого кабеля в комплекте — около 1 м, поэтому миксер лучше всего устанавливать рядом с источником питания.В комплекте к Hyundai HYM-S4451 прилагается три насадки — венчики и крюки для теста, также в набор входит кулинарная лопатка. Миксер весит всего 3,2 кг, при необходимости его легко переносить и перемещать. Модель выполнена в сочетании серебристого и белого цветов.
венчик для взбивания, крюк для плотного теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYM-S4451 — это мощный миксер с механическим управлением. Предусмотрено 8 режимов работы с различной скоростью, а также импульсный режим. Номинальная мощность модели составляет 1000 Вт, что позволяет ей эффективно справляться с большинством кухонных задач. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, он имеет небольшой вес и легко очищается. Длина сетевого кабеля в комплекте — около 1 м, поэтому миксер лучше всего устанавливать рядом с источником питания.В комплекте к Hyundai HYM-S4451 прилагается три насадки — венчики и крюки для теста, также в набор входит кулинарная лопатка. Миксер весит всего 3,2 кг, при необходимости его легко переносить и перемещать. Модель выполнена в сочетании серебристого и белого цветов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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