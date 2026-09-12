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Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black

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Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 1
Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 2
Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 3
Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 1
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 2
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 3
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702064
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black

Наушники TWS Sony WF-C510 черного цвета являются внутриканальными. Они обладают микрофоном на корпусе для общения без телефона и дополнительной гарнитуры. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3 и имеет радиус действия до 10 метров. Модель работает на одном заряде до 11 часов. Гарнитурой можно управлять со смартфона с помощью приложения Sony ; Headphones Connect.

Отзывы о товаре Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Наушники TWS Sony WF-C510 черного цвета являются внутриканальными. Они обладают микрофоном на корпусе для общения без телефона и дополнительной гарнитуры. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3 и имеет радиус действия до 10 метров. Модель работает на одном заряде до 11 часов. Гарнитурой можно управлять со смартфона с помощью приложения Sony ; Headphones Connect.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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