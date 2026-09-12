Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White
Представляем вашему вниманию внутриканальные беспроводные наушники Sony, выполненные в стильном белом цвете. Эти наушники предлагают комфорт и качество звука, которые вы ожидаете от бренда Sony. Они оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в использовании для звонков и голосовых команд. Отсоединяемый кабель обеспечивает дополнительную гибкость и удобство. Благодаря Bluetooth-соединению вы сможете наслаждаться своей музыкой без ограничений проводами. Наушники способны работать до 11 часов на одном заряде, а с использованием зарядного кейса время работы увеличивается до 22 часов, что делает их отличным выбором для длительных поездок и путешествий. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, эти наушники обеспечивают качественный звук и удобную посадку, благодаря чему вы сможете полностью погрузиться в мир музыки. Sony продумали каждую деталь, чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками в любое время и в любом месте.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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