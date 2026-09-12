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Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White

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Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 1
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 2
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 3
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 4
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 1
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 2
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 3
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 4
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702058
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
11
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White

Представляем вашему вниманию внутриканальные беспроводные наушники Sony, выполненные в стильном белом цвете. Эти наушники предлагают комфорт и качество звука, которые вы ожидаете от бренда Sony. Они оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в использовании для звонков и голосовых команд. Отсоединяемый кабель обеспечивает дополнительную гибкость и удобство. Благодаря Bluetooth-соединению вы сможете наслаждаться своей музыкой без ограничений проводами. Наушники способны работать до 11 часов на одном заряде, а с использованием зарядного кейса время работы увеличивается до 22 часов, что делает их отличным выбором для длительных поездок и путешествий. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, эти наушники обеспечивают качественный звук и удобную посадку, благодаря чему вы сможете полностью погрузиться в мир музыки. Sony продумали каждую деталь, чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками в любое время и в любом месте.

Отзывы о товаре Наушники Sony WF-C510 (WF-C510/WCE) White




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
11
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию внутриканальные беспроводные наушники Sony, выполненные в стильном белом цвете. Эти наушники предлагают комфорт и качество звука, которые вы ожидаете от бренда Sony. Они оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в использовании для звонков и голосовых команд. Отсоединяемый кабель обеспечивает дополнительную гибкость и удобство. Благодаря Bluetooth-соединению вы сможете наслаждаться своей музыкой без ограничений проводами. Наушники способны работать до 11 часов на одном заряде, а с использованием зарядного кейса время работы увеличивается до 22 часов, что делает их отличным выбором для длительных поездок и путешествий. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, эти наушники обеспечивают качественный звук и удобную посадку, благодаря чему вы сможете полностью погрузиться в мир музыки. Sony продумали каждую деталь, чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками в любое время и в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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