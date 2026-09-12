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Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue

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Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 1
Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 2
Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 3
Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 1
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 2
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 3
  • Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702059
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
голубой
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
11
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue

Элегантные и функциональные внутриканальные наушники Sony в стильном голубом цвете станут вашим надежным спутником в мире звука. Оснащенные микрофоном, они подойдут для общения и работы, а отсоединяемый кабель обеспечивает удобство и надежность использования. Беспроводное подключение через Bluetooth избавляет от путаницы в проводах, предоставляя свободу передвижения. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, эти наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука и комфорт при длительном использовании. Время работы на одном заряде составляет впечатляющие 11 часов, а с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до 22 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или разговорами в течение всего дня. Эти наушники от Sony – идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и качества.

Отзывы о товаре Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/LCE) Blue




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
голубой
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
11
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантные и функциональные внутриканальные наушники Sony в стильном голубом цвете станут вашим надежным спутником в мире звука. Оснащенные микрофоном, они подойдут для общения и работы, а отсоединяемый кабель обеспечивает удобство и надежность использования. Беспроводное подключение через Bluetooth избавляет от путаницы в проводах, предоставляя свободу передвижения. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, эти наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука и комфорт при длительном использовании. Время работы на одном заряде составляет впечатляющие 11 часов, а с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до 22 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или разговорами в течение всего дня. Эти наушники от Sony – идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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