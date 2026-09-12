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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink

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Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 1
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 2
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 3
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 4
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 5
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 6
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 7
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 8
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 9
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 1
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 2
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 3
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 4
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 5
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 6
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 7
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 8
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 9
  • Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702042
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.56

Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink

JBL Charge вернулся и стал лучше, чем когда-либо. Charge 6 - это всё, что мы полюбили, но с дополнительными особенностями, более высокими ставками и мощным звучанием. С качеством звука, которое поражает как никогда ранее, улучшенной связью, более прочным корпусом и до 28 часов воспроизведения, Charge 6 - это настоящий портативный аудио-гигант. Как удалось упаковать больше звука в тот же культовый портативный динамикx Благодаря переработанному оборудованию и технологии JBL AI Sound Boost - умному алгоритму обработки звука, встроенному в устройство. В результате Charge 6 звучит значительно лучше своего класса, заполняя пространство полным, насыщенным и погружающим звуком, не занимая при этом больше места на столе. Charge 6 также является одним из самых прочных портативных динамиков на рынке. Она водонепроницаема, пылезащищена и устойчива к падениям, так что выдерживает удары без потери качества звука. Кроме того, как и следует из названия, Charge 6 включает встроенный пауэрбанк для зарядки вашего мобильного устройства во время прослушивания музыки. Что может быть лучше JBL Charge 6 в нашей жизниx

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Pink




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Charge вернулся и стал лучше, чем когда-либо. Charge 6 - это всё, что мы полюбили, но с дополнительными особенностями, более высокими ставками и мощным звучанием. С качеством звука, которое поражает как никогда ранее, улучшенной связью, более прочным корпусом и до 28 часов воспроизведения, Charge 6 - это настоящий портативный аудио-гигант. Как удалось упаковать больше звука в тот же культовый портативный динамикx Благодаря переработанному оборудованию и технологии JBL AI Sound Boost - умному алгоритму обработки звука, встроенному в устройство. В результате Charge 6 звучит значительно лучше своего класса, заполняя пространство полным, насыщенным и погружающим звуком, не занимая при этом больше места на столе. Charge 6 также является одним из самых прочных портативных динамиков на рынке. Она водонепроницаема, пылезащищена и устойчива к падениям, так что выдерживает удары без потери качества звука. Кроме того, как и следует из названия, Charge 6 включает встроенный пауэрбанк для зарядки вашего мобильного устройства во время прослушивания музыки. Что может быть лучше JBL Charge 6 в нашей жизниx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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