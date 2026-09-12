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Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102)

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Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 1
Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 2
Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 3
Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 4
Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 5
Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702011
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102)

Наушники TWS Baseus Bowie M2s белого цвета внутриканального типа воспроизводят звук в стереоформате и обеспечивает изоляцию от внешних шумов, благодаря чему можно наслаждаться музыкой и не отвлекаться на окружение. Модель оснащена динамическими излучателями 10 мм, которые играют четкий, глубокий звук без дефектов даже на максимальной громкости. Наушники поддерживают дистанционное управление с помощью мобильного приложения Baseus, в нем можно настраивать эквалайзер, менять режимы и плейлист плеера.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie M2s Moon White (NGTW350102)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Baseus Bowie M2s белого цвета внутриканального типа воспроизводят звук в стереоформате и обеспечивает изоляцию от внешних шумов, благодаря чему можно наслаждаться музыкой и не отвлекаться на окружение. Модель оснащена динамическими излучателями 10 мм, которые играют четкий, глубокий звук без дефектов даже на максимальной громкости. Наушники поддерживают дистанционное управление с помощью мобильного приложения Baseus, в нем можно настраивать эквалайзер, менять режимы и плейлист плеера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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