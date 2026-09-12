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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO F7 Ultra
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
57 160 руб.
87 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701451
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Описание товара Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow
POCO F7 Ultra — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением 3200x1440 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO F7 Ultra оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO F7 Ultra также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
POCO F7 Ultra — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением 3200x1440 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO F7 Ultra оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO F7 Ultra также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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