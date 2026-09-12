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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый

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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 6
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 7
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 8
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 9
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 10
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 11
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 12
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 13
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 14
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 15
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 16
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 17
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 18
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 19
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 20
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 21
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 22
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 23
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, серый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
8 ч
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 15
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 16
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 17
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 18
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 19
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 20
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 21
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 22
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 23
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700568
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, серый
Индикация
низкого уровня воды, влажности
Емкость резервуара для воды
2.8
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
8 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
1.19

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый

Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 ультразвукового типа рассчитан на использование в помещении, площадь которого не превышает 25 м?. Корпус оформлен в сочетании черного и белого цветов, выглядит лаконично и стильно. Благодаря компактности, такое устройство легко поместится на столе. Представленный увлажнитель получил понятный и удобный механический тип управления. Его мощность составляет 23 Вт. Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 способен работать без перерыва в течение 8 часов. Интенсивность испарения регулируется. Объем резервуара для воды составляет 2.8 л, примерный расход за час равен около 300 мл. При низком уровне воды срабатывает специальный индикатор. Пользоваться таким устройством просто и удобно.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 23Вт (ультразвуковой) белый/серый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, серый
Индикация
низкого уровня воды, влажности
Емкость резервуара для воды
2.8
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Развернуть
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
8 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 ультразвукового типа рассчитан на использование в помещении, площадь которого не превышает 25 м?. Корпус оформлен в сочетании черного и белого цветов, выглядит лаконично и стильно. Благодаря компактности, такое устройство легко поместится на столе. Представленный увлажнитель получил понятный и удобный механический тип управления. Его мощность составляет 23 Вт. Увлажнитель воздуха Vitek VT-2334 способен работать без перерыва в течение 8 часов. Интенсивность испарения регулируется. Объем резервуара для воды составляет 2.8 л, примерный расход за час равен около 300 мл. При низком уровне воды срабатывает специальный индикатор. Пользоваться таким устройством просто и удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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