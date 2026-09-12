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Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт)

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Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 1
Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 2
Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 3
Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр для очистки
Цвет
белый
  • Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 1
  • Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 2
  • Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 3
  • Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
3 400 руб.  4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700546
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фильтр для очистки
Цвет
белый
Фильтры
HEPA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х5
Вес, г.
500

Описание товара Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт)

HEPA фильтр Philips FY3433/10 белого цвета предназначен для установки в климатический комплекс Philips AC3256/10 с функцией очищения воздуха. Конструкция фильтра предполагает его легкую и быструю установку, а также максимально эффективное (99.7%) очищение воздуха в помещении. Он сделан в виде коробки, внутри которой особенным способом размещено нетканое полотно. Благодаря этому HEPA фильтр Philips FY3433/10 способен задерживать даже очень мелкие, размером до 0.3 мкм, частицы пыли, бактерии, а также аллергены. Поэтому своевременная замена данного фильтра обеспечит поддержание в комнате здорового микроклимата.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Фильтр Philips FY3433/10 для AC3256 (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фильтр для очистки
Цвет
белый
Фильтры
HEPA
Страна производитель
Китай
Описание
HEPA фильтр Philips FY3433/10 белого цвета предназначен для установки в климатический комплекс Philips AC3256/10 с функцией очищения воздуха. Конструкция фильтра предполагает его легкую и быструю установку, а также максимально эффективное (99.7%) очищение воздуха в помещении. Он сделан в виде коробки, внутри которой особенным способом размещено нетканое полотно. Благодаря этому HEPA фильтр Philips FY3433/10 способен задерживать даже очень мелкие, размером до 0.3 мкм, частицы пыли, бактерии, а также аллергены. Поэтому своевременная замена данного фильтра обеспечит поддержание в комнате здорового микроклимата.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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