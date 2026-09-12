Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Фильтры
HEPA, предварительной очистки
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.26х0.26
Вес, кг.
8.9
Описание товара Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый
Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Фильтры
HEPA, предварительной очистки
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
36
Страна производитель
Китай
Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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