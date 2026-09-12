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Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS)

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Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 1
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 2
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 3
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 4
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 5
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 6
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 7
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 8
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 9
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 10
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 11
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 12
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 13
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 14
Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 1
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 2
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 3
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 4
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 5
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 6
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 7
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 8
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 9
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 10
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 11
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 12
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 13
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 14
  • Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700506
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Характеристики

Бренд
Venta
Тип товара
Мойка воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х33
Вес, кг.
4.2

Описание товара Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS)

Новая серия Venta Comfort Plus - это усовершенствованная версия классической 5-ой серии моек воздуха Venta. По сравнению с предыдущим модельным рядом серия Comort Plus обладает более высокой производительностью и удобным управлением благодаря интерактивному сенсорному дисплею, который отображает текущие настройки прибора. Venta - это единственная мойка воздуха с полностью разборным корпусом, который можно легко помыть под душем или в ПММ при температуре до 50 градусов ( предварительно вынув моторный блок).

Отзывы о товаре Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS)




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Характеристики
Бренд
Venta
Тип товара
Мойка воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Новая серия Venta Comfort Plus - это усовершенствованная версия классической 5-ой серии моек воздуха Venta. По сравнению с предыдущим модельным рядом серия Comort Plus обладает более высокой производительностью и удобным управлением благодаря интерактивному сенсорному дисплею, который отображает текущие настройки прибора. Venta - это единственная мойка воздуха с полностью разборным корпусом, который можно легко помыть под душем или в ПММ при температуре до 50 градусов ( предварительно вынув моторный блок).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка воздуха Venta Comfort plus LW45 8Вт белый (LW45 COMFORT PLUS WEISS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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