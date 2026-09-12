Top.Mail.Ru
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото 1
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото 2
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото 1
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото 2
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699165
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[2000095753018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Воины света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием Транзистор, Тревожная, Шорох Шпал, Завет
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка

Новый альбом Асфальт это 7-й по счёту релиз группы Прохор и Пузо, который выдержан уже в привычной для музыкантов манере русскоязычного инди-рока с элементами постпанка и психоделии.

Отзывы о товаре Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[2000095753018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Воины света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием Транзистор, Тревожная, Шорох Шпал, Завет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Новый альбом Асфальт это 7-й по счёту релиз группы Прохор и Пузо, который выдержан уже в привычной для музыкантов манере русскоязычного инди-рока с элементами постпанка и психоделии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...