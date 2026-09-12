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Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка

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Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка - фото 1
Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка - фото 2
Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Женя Любич
Альбом (сингл)
Russian Girl
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка - фото 1
  • Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка - фото 2
  • Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699147
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Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4640004136969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Женя Любич
Альбом (сингл)
Russian Girl
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Galaxy, Russian Girl, Hrizantemy/Chrizanthemes, Le blanc danse, Pagubno/Pernicious Tango, Rock, C’est la vie, Funny papers, Chernoe/The black, Make it red, Way out, Who could tell me what to do, Up and down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Queen Серия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка

Russian Girl - новый альбом Жени Любич – петербургской певицы и автора песен, известной по работе с французским проектом Nouvelle Vague и сольным творчеством.

Отзывы о товаре Женя Любич - Russian Girl (4640004136969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4640004136969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Женя Любич
Альбом (сингл)
Russian Girl
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Galaxy, Russian Girl, Hrizantemy/Chrizanthemes, Le blanc danse, Pagubno/Pernicious Tango, Rock, C’est la vie, Funny papers, Chernoe/The black, Make it red, Way out, Who could tell me what to do, Up and down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Queen Серия
Страна производитель
Россия
Описание
Russian Girl - новый альбом Жени Любич – петербургской певицы и автора песен, известной по работе с французским проектом Nouvelle Vague и сольным творчеством.
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