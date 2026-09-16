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Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка

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Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 1
Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 2
Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 3
Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 4
Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 5
Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 6
Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Гангстер №1
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 1
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 2
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 3
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 4
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 5
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 6
  • Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698890
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344041592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Гангстер №1
Жанр
Шансон
Трек-лист
Не уверен, Стаканы, Господи, дай мне сил, Больше не будет, На мосту, Если хочешь - уходи, Ты пришла…, Выбрось из головы, Московская песня, Ангел ушёл в запой, Брат Никотин, Быстрее…, Зеркала, Плен, Небо на ладони
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка

«Можно смело утверждать, что такого качества звука, что у Лепса, нет ни у кого на отечественной сцене. Это настоящий плотный живой звук, о котором многие артисты позабыли, отдавая партии некоторых инструментов (особенно ударных) синтетическим эмуляторам. «Вкусные» увесистые гитарные риффы и соло, мастерски сведенный бас — на «Гангстере», как впрочем, и на ранних пластинках Григория, феноменальная ритм-секция, что заставляет сердце бешено колотиться и задает мощный импульс жить. Скрупулезный подход Лепса к выбору песен для альбома сделали свое дело – перед нами идеально сбалансированный и стилистически четко выдержанный диск. Без сомнения, пластинка «Гангстер №1» - это самое значительное событие в отечественной музыке за последнее время, и ироничное название, вероятно, имеет скрытый подтекст о том, кто же №1 на российской эстраде». Внимание! Лимитированное издание (черный винил, 180 гр.) отпечатано в Германии (завод optimal media GmbH). Специальный мастеринг и великолепное аналоговое звучание!



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344041592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Гангстер №1
Жанр
Шансон
Трек-лист
Не уверен, Стаканы, Господи, дай мне сил, Больше не будет, На мосту, Если хочешь - уходи, Ты пришла…, Выбрось из головы, Московская песня, Ангел ушёл в запой, Брат Никотин, Быстрее…, Зеркала, Плен, Небо на ладони
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Можно смело утверждать, что такого качества звука, что у Лепса, нет ни у кого на отечественной сцене. Это настоящий плотный живой звук, о котором многие артисты позабыли, отдавая партии некоторых инструментов (особенно ударных) синтетическим эмуляторам. «Вкусные» увесистые гитарные риффы и соло, мастерски сведенный бас — на «Гангстере», как впрочем, и на ранних пластинках Григория, феноменальная ритм-секция, что заставляет сердце бешено колотиться и задает мощный импульс жить. Скрупулезный подход Лепса к выбору песен для альбома сделали свое дело – перед нами идеально сбалансированный и стилистически четко выдержанный диск. Без сомнения, пластинка «Гангстер №1» - это самое значительное событие в отечественной музыке за последнее время, и ироничное название, вероятно, имеет скрытый подтекст о том, кто же №1 на российской эстраде». Внимание! Лимитированное издание (черный винил, 180 гр.) отпечатано в Германии (завод optimal media GmbH). Специальный мастеринг и великолепное аналоговое звучание!


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Григорий Лепс - Гангстер №1 (4606344041592) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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