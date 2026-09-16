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Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка

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Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - фото 1
Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - фото 2
Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Инь/Ян
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - фото 2
  • Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Инь/Ян
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Инь XXI век, О хлебе и воде, Смайлик, Под нож, Москва-Кассиопея Мир меняет цвет, Моя вина, Я любовь, Бессимптомно, Ян Рядом с тобой, Танцуй, In Game, Новый путь, Таня, Музыка, Больше, чем боль, Б-г, От**бись от себя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка

Moroz Records представляет…. Двойной концептуальный альбом питерской группы Animal ДжаZ «Инь / Ян». Первая часть работы увидела свет на цифровых площадках ещё в прошлом году. На физических же носителях «Инь» принципиально не издавался, пока не была окончена работа над сиквелом. Альбом выпущен на тяжёлом color-blended виниле.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Инь/Ян
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Инь XXI век, О хлебе и воде, Смайлик, Под нож, Москва-Кассиопея Мир меняет цвет, Моя вина, Я любовь, Бессимптомно, Ян Рядом с тобой, Танцуй, In Game, Новый путь, Таня, Музыка, Больше, чем боль, Б-г, От**бись от себя
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Moroz Records представляет…. Двойной концептуальный альбом питерской группы Animal ДжаZ «Инь / Ян». Первая часть работы увидела свет на цифровых площадках ещё в прошлом году. На физических же носителях «Инь» принципиально не издавался, пока не была окончена работа над сиквелом. Альбом выпущен на тяжёлом color-blended виниле.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Animal Джаz - Инь/Ян (4640001406171) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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