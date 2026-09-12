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Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка

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Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 1
Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 2
Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 3
Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Олег Гаркуша
Альбом (сингл)
23
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 1
  • Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 2
  • Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 3
  • Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698771
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Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4668010558339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Олег Гаркуша
Альбом (сингл)
23
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Понимаешь, Испорченный Вид, Золотые Колесницы, Фантазия, Волшебные Речи Никогда Не Звони, Беги, Странный Взгляд, Новый Порядок, Вот Ты, Мой Новый Дом, На Средней Полосе, Шаг, Мне Приснилось, Краски
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка

Альбом советского и российского шоумена, Фронтмена группы «АукцЫон» Олега Гаркуша.

Отзывы о товаре Олег Гаркуша - 23 (4668010558339) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4668010558339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Олег Гаркуша
Альбом (сингл)
23
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Понимаешь, Испорченный Вид, Золотые Колесницы, Фантазия, Волшебные Речи Никогда Не Звони, Беги, Странный Взгляд, Новый Порядок, Вот Ты, Мой Новый Дом, На Средней Полосе, Шаг, Мне Приснилось, Краски
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом советского и российского шоумена, Фронтмена группы «АукцЫон» Олега Гаркуша.
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Отзывы


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