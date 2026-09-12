Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bebe Rexha - Expectations (0093624840930) виниловая пластинка
Expectations — дебютный студийный альбом американской певицы Биби Рексы, вышедший 22 июня 2018 года. Помимо того, что Биби является соавтором и сопродюсером каждой песни на альбоме, Expectations также спродюсирован Максом Мартином, Али Пайами, JUSSI, Джейсоном Эвиганом, Луисом Беллом, The Stereotypes и Hit-Boy. В записи приняли участие Quavo, Tory Lanez, Florida Georgia Line и другие. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. К январю 2019 года было продано 604 000 эквивалентных единиц в США. На счету Биби Рексы коллаборации с такими артистами как Дэвид Гетта, Эминем, Мартин Гаррикс, G-Eazy, Ники Минаж, Florida Georgia Line и многими другими.
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