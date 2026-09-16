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Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
IRON MAIDEN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
IRON MAIDEN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot, Iron Maiden
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле дебютного одноименного альбома легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Iron Maiden — дебютный студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в 1980 году. В основном альбом состоит из песен, которые группа исполняла на концертах за несколько лет до записи. Некоторые из них, как «Sanctuary» и «Iron Maiden», по-прежнему входят в концертную программу коллектива.



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
IRON MAIDEN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot, Iron Maiden
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированное переиздание на виниле дебютного одноименного альбома легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Iron Maiden — дебютный студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в 1980 году. В основном альбом состоит из песен, которые группа исполняла на концертах за несколько лет до записи. Некоторые из них, как «Sanctuary» и «Iron Maiden», по-прежнему входят в концертную программу коллектива.


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - Iron Maiden (remastered) (5054197784262) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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