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Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка

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Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake MCMLXXVII
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497823895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake MCMLXXVII
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lady (2024 Remix), Blindman (2024 Remix), Goldies Place (2024 Remix), Whitesnake (2024 Remix), Time On My Remix), Peace Lovin Man (2024 Remix), Sunny Days (2024 Remix), Hole in the Sky (2024 Remix), Celebration (2024 Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка

Переиздание сольного альбома Дэвида Ковердейла, первоначально выпущенного в 1976 году. Первые два сольных альбома Дэвида Ковердейла, изначально выпущенные после распада Deep Purple в 1976 году, будут доступны на виниле для Rocktober 2024, ремикшированные и представленные как Whitesnake. При участии будущего гитариста Whitesnake Микки Муди и спродюсированные Роджером Гловером из Deep Purple, эти давно не издававшиеся альбомы являются важной частью истории Дэвида Ковердейла и Whitesnake.

Отзывы о товаре Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497823895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake MCMLXXVII
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lady (2024 Remix), Blindman (2024 Remix), Goldies Place (2024 Remix), Whitesnake (2024 Remix), Time On My Remix), Peace Lovin Man (2024 Remix), Sunny Days (2024 Remix), Hole in the Sky (2024 Remix), Celebration (2024 Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сольного альбома Дэвида Ковердейла, первоначально выпущенного в 1976 году. Первые два сольных альбома Дэвида Ковердейла, изначально выпущенные после распада Deep Purple в 1976 году, будут доступны на виниле для Rocktober 2024, ремикшированные и представленные как Whitesnake. При участии будущего гитариста Whitesnake Микки Муди и спродюсированные Роджером Гловером из Deep Purple, эти давно не издававшиеся альбомы являются важной частью истории Дэвида Ковердейла и Whitesnake.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (0603497823895) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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