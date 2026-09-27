Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка
Альбом каверов 2018 года группы Smokie. Включает каверы на известные хиты групп Nazareth, Creedence Clearwater Revival, Boyzone, а также Рода Стюарта, Пола Янга и других известных исполнителей. Группа Smokie получила свое название в 1974 году, однако она была образована в 1965 году и сменила несколько названий, в том числе The Yen, The Sphynx и Essence, пока не была названа тем именем, под которым она известна сейчас, но его написание было изменено с Smokey на Smokie после выхода второго альбома из-за угрозы подать на группу в суд известным американским исполнителем Смоки Робинсоном (Smokey Robinson). Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска "Changing All The Time". С выходом альбома "Midnight Cafe" и сингла "Living Next Door To Alice" группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. В 1979 году вышел альбом "The Other Side Of The Road", который был целиком записан в Австралии. В начале 80-х вокалист коллектива Крис Норман начал записывать сольный диск, что потом привело к его уходу из Smokie в 1986 году, но группа продолжила свою деятельность, выпустив после этого больше дюжины альбомов.
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Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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