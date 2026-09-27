Top.Mail.Ru
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 1
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 2
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 3
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 4
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 5
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
Discover What We Covered
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 1
  • Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 2
  • Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 3
  • Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 4
  • Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 5
  • Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
Discover What We Covered
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everytime You Go Away (Paul Young), Hungry Eyes (Eric Carmen), Who'll Stop the Rain (Ccr), When You Walk in the Room (The Searchers), No Matter What (Boyzone), Love Hurts (Nazareth), Still the One (Shania Twain), Drift Away (Dobie Gray), Sailing (Rod Stewart), Garden Party (Ricky Nelson, Miss You Nights (Cliff Richard), Just when I Need You Most (Randy Vanwarmer)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка

Альбом каверов 2018 года группы Smokie. Включает каверы на известные хиты групп Nazareth, Creedence Clearwater Revival, Boyzone, а также Рода Стюарта, Пола Янга и других известных исполнителей. Группа Smokie получила свое название в 1974 году, однако она была образована в 1965 году и сменила несколько названий, в том числе The Yen, The Sphynx и Essence, пока не была названа тем именем, под которым она известна сейчас, но его написание было изменено с Smokey на Smokie после выхода второго альбома из-за угрозы подать на группу в суд известным американским исполнителем Смоки Робинсоном (Smokey Robinson). Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска "Changing All The Time". С выходом альбома "Midnight Cafe" и сингла "Living Next Door To Alice" группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. В 1979 году вышел альбом "The Other Side Of The Road", который был целиком записан в Австралии. В начале 80-х вокалист коллектива Крис Норман начал записывать сольный диск, что потом привело к его уходу из Smokie в 1986 году, но группа продолжила свою деятельность, выпустив после этого больше дюжины альбомов.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
Discover What We Covered
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everytime You Go Away (Paul Young), Hungry Eyes (Eric Carmen), Who'll Stop the Rain (Ccr), When You Walk in the Room (The Searchers), No Matter What (Boyzone), Love Hurts (Nazareth), Still the One (Shania Twain), Drift Away (Dobie Gray), Sailing (Rod Stewart), Garden Party (Ricky Nelson, Miss You Nights (Cliff Richard), Just when I Need You Most (Randy Vanwarmer)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Альбом каверов 2018 года группы Smokie. Включает каверы на известные хиты групп Nazareth, Creedence Clearwater Revival, Boyzone, а также Рода Стюарта, Пола Янга и других известных исполнителей. Группа Smokie получила свое название в 1974 году, однако она была образована в 1965 году и сменила несколько названий, в том числе The Yen, The Sphynx и Essence, пока не была названа тем именем, под которым она известна сейчас, но его написание было изменено с Smokey на Smokie после выхода второго альбома из-за угрозы подать на группу в суд известным американским исполнителем Смоки Робинсоном (Smokey Robinson). Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска "Changing All The Time". С выходом альбома "Midnight Cafe" и сингла "Living Next Door To Alice" группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. В 1979 году вышел альбом "The Other Side Of The Road", который был целиком записан в Австралии. В начале 80-х вокалист коллектива Крис Норман начал записывать сольный диск, что потом привело к его уходу из Smokie в 1986 году, но группа продолжила свою деятельность, выпустив после этого больше дюжины альбомов.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Smokie - Discover What We Covered (5711053020925) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...