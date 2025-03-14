Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548840) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant, Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 599063
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2 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant, Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548840) виниловая пластинка
Limited Clear Yellow Vinyl. SIDE ONE: 1. Quattro (Worlds Drift In). 2. The Price Of Love. 3. Go Your Way. SIDE TWO: 1. Trouble With My Lover. 2. Searchin For My Love. 3. Cant Let Go. SIDE THREE: 1. It Dont Bother Me. 2. You Led Me To The Wrong. 3. Last Kind Words. SIDE FOUR: 1. High and Lonesome. 2. Going Where The Lonely Go. 3. Somebody Was Watching Over Me.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant, Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Limited Clear Yellow Vinyl. SIDE ONE: 1. Quattro (Worlds Drift In). 2. The Price Of Love. 3. Go Your Way. SIDE TWO: 1. Trouble With My Lover. 2. Searchin For My Love. 3. Cant Let Go. SIDE THREE: 1. It Dont Bother Me. 2. You Led Me To The Wrong. 3. Last Kind Words. SIDE FOUR: 1. High and Lonesome. 2. Going Where The Lonely Go. 3. Somebody Was Watching Over Me.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Студийный альбом . Очень хорошее сведение звука . Роскошное издание . Красивый гетфорд .
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Вторая совместная работа Роберта Планта и кантри-исполнительницы и обладательницы 27 Грэмми Элисон Краус . Первая была в середине двухтысячных . Эта работа более качественная и нравится больше . Подарок поклонникам творчества этих исполнителей .
Достоинства:
19 ноября 2021 вышел второй студийный альбом Роберта Планта & Элисон Краусс . В него включены 12 кавер-версий и всего лишь одна песня «High And Lonesome» , созданная при участии Планта . Издание роскошное на двух LP , цветной разворотный альбом . Очень хорошее , прозрачное звучание .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Raise the Roof получил положительные отзывы музыкальной критики . Он явно интереснее первого альбома этого дуэта . Цена в КотоФото более чем привлекательная . Однозачно рекомендую .
Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548840) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548840) виниловая пластинка
Достоинства:
Студийный альбом . Очень хорошее сведение звука . Роскошное издание . Красивый гетфорд .
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Вторая совместная работа Роберта Планта и кантри-исполнительницы и обладательницы 27 Грэмми Элисон Краус . Первая была в середине двухтысячных . Эта работа более качественная и нравится больше . Подарок поклонникам творчества этих исполнителей .
Достоинства:
19 ноября 2021 вышел второй студийный альбом Роберта Планта & Элисон Краусс . В него включены 12 кавер-версий и всего лишь одна песня «High And Lonesome» , созданная при участии Планта . Издание роскошное на двух LP , цветной разворотный альбом . Очень хорошее , прозрачное звучание .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Raise the Roof получил положительные отзывы музыкальной критики . Он явно интереснее первого альбома этого дуэта . Цена в КотоФото более чем привлекательная . Однозачно рекомендую .