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Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка

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Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - фото 1
Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - фото 2
Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
LAKE STREET DIVE
Альбом (сингл)
Obviously
Жанр
Indie Pop
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - фото 2
  • Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597917475]
Исполнитель
LAKE STREET DIVE
Альбом (сингл)
Obviously
Жанр
Indie Pop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка

Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597917475]
Исполнитель
LAKE STREET DIVE
Альбом (сингл)
Obviously
Жанр
Indie Pop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) виниловая пластинка - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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