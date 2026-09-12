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Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E

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Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 1
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 2
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 3
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 4
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 5
Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
воздухоочиститель
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная/настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 1
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 2
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 3
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 4
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 5
  • Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697271
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Характеристики

Бренд
Funai
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
воздухоочиститель
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная/настольная
Цвет
белый
Индикация
загрязненности воздуха
Фильтры
НEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
нет
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
50
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.75

Описание товара Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E




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Характеристики
Бренд
Funai
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
воздухоочиститель
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная/настольная
Цвет
белый
Индикация
загрязненности воздуха
Фильтры
НEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
нет
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Развернуть
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
50
Страна производитель
Китай
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бытовой очиститель воздуха серии YAKATA HAP-Y230S01E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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