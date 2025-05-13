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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)

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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
2
Расход жидкости, л/мин
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 410 руб.  1 820 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)
1 410 руб. -23%
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Объём бака для раствора, л
2
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
27.5
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х18
Вес, г.
701

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)

Аккумуляторный опрыскиватель подходит для ухода за растениями, для уборки и обработки помещений. За счет встроенного насоса, давление создается одним нажатием кнопки - нет необходимости в ручном подкачивании.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель на 2 литра,распыляет мелко, при регулировке из носика начинает капать раствор



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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Объём бака для раствора, л
2
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
27.5
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель подходит для ухода за растениями, для уборки и обработки помещений. За счет встроенного насоса, давление создается одним нажатием кнопки - нет необходимости в ручном подкачивании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель на 2 литра,распыляет мелко, при регулировке из носика начинает капать раствор


Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2) - стоимость товара 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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