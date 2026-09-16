Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
В наличии
Код товара: 697035
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2 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
37
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х39х17
Вес, кг.
2.9
Описание товара Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)
Садовый опрыскиватель GRINDA Fine Spray 15л 425216 предназначен для бережного орошения или распыления удобрений. Благодаря ранцевой конструкции вес прибора равномерно распределяется для долгой работы без усталости. Конструкция рычага насоса дает возможность поддерживать давление в бачке опрыскивателя без снятия его с плеча. Телескопический брандспойт позволяет обрабатывать высокие растения.
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
37
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Садовый опрыскиватель GRINDA Fine Spray 15л 425216 предназначен для бережного орошения или распыления удобрений. Благодаря ранцевой конструкции вес прибора равномерно распределяется для долгой работы без усталости. Конструкция рычага насоса дает возможность поддерживать давление в бачке опрыскивателя без снятия его с плеча. Телескопический брандспойт позволяет обрабатывать высокие растения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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