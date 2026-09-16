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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)

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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
37
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х39х17
Вес, кг.
2.9

Описание товара Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)

Садовый опрыскиватель GRINDA Fine Spray 15л 425216 предназначен для бережного орошения или распыления удобрений. Благодаря ранцевой конструкции вес прибора равномерно распределяется для долгой работы без усталости. Конструкция рычага насоса дает возможность поддерживать давление в бачке опрыскивателя без снятия его с плеча. Телескопический брандспойт позволяет обрабатывать высокие растения.

Отзывы о товаре Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
37
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый опрыскиватель GRINDA Fine Spray 15л 425216 предназначен для бережного орошения или распыления удобрений. Благодаря ранцевой конструкции вес прибора равномерно распределяется для долгой работы без усталости. Конструкция рычага насоса дает возможность поддерживать давление в бачке опрыскивателя без снятия его с плеча. Телескопический брандспойт позволяет обрабатывать высокие растения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удлинителем, (425216) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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