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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5)

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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5)
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
2
Высота, см
40
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х21х20
Вес, кг.
3

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5)

Компактный аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремня обеспечивает удобство переноски на плече.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
2
Высота, см
40
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремня обеспечивает удобство переноски на плече.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5) - по цене 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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