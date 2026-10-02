Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1.6
Время работы на одном заряде
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%2 510 руб. 3 738 руб.
В наличии
Код товара: 347928
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб. -33%
3 738 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
распылитель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1.6
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Время работы на одном заряде
1.5
Время заряда
8
Высота, см
42
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х21х21
Вес, кг.
1.02
Описание товара Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA PT-8, 8 л, с широкой горловиной,...
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитОпрыскиватель ранцевый GRINDA KS-15, 15 л, с телескопическим удл...
-
В наличииЦена 2 530 руб. 2 904 руб.633 руб. в СплитОпрыскиватель Raco Эксперт 4240-55/556 6л
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (6479...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПС-5)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитОпрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5)
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитОпрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач D...
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 А...
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитОпрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-16LA, 16 л, 12 В, 8 Ач D...
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)
-
В наличииЦена 3 270 руб. 5 000 руб.818 руб. в СплитРаспылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
распылитель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1.6
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Развернуть
Время работы на одном заряде
1.5
Время заряда
8
Высота, см
42
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - стоимость товара 2510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC