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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC

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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 8
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 9
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 10
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 11
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 12
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 13
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 14
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1.6
Время работы на одном заряде
1.5
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 1
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 2
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 3
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 4
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 5
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 6
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 7
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 8
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 9
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 10
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 11
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 12
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 13
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 14
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 15
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 16
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 17
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 18
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 19
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 20
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 21
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 22
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 23
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 24
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 25
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 26
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 27
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 510 руб.  3 738 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC
2 510 руб. -33%
3 738 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
распылитель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1.6
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Время работы на одном заряде
1.5
Время заряда
8
Высота, см
42
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х21х21
Вес, кг.
1.02

Описание товара Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC

Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.

Отзывы о товаре Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
распылитель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1.6
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Развернуть
Время работы на одном заряде
1.5
Время заряда
8
Высота, см
42
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель аккумуляторный Patriot PT-5AC - стоимость товара 2510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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