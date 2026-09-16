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Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)

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Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 1
Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 2
Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 3
Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 4
Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
8
  • Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
опрыскиватель; ремень для ношения; инструкция.
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
8
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
22
Ширина, см
22.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х22
Вес, кг.
1.68

Описание товара Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)

RACO Эксперт 4240-55/558 — опрыскиватель с ручной помпой и ударопрочным баком объемом 8 л. Режим полива регулируется: от разбрызгивания до направленной струи с большим напором для поливки корневой системы. Есть встроенная защита от превышения допустимого давления. Основные особенности: Давление нагнетается вручную, при нажатии на рычаг жидкость подается в распылитель. Для непрерывной подачи воды предусмотрен специальный фиксатор рукоятки. Предусмотрена защита от случайного включения. Перепускной клапан автоматически стравливает избыточное давление. Через расширенную горловину легко заливать воду и химикаты. Длинный 1,5-метровый шланг. Эргономичная рукоятка. В комплекте идёт регулируемый ремень для переноски на плече. Советуем купить опрыскиватель RACO Эксперт 4240-55/558 всем экспертам-садоводам для ухода за растениями. Мы доставляем заказы по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
опрыскиватель; ремень для ношения; инструкция.
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
8
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
22
Ширина, см
22.2
Страна производитель
Китай
Описание
RACO Эксперт 4240-55/558 — опрыскиватель с ручной помпой и ударопрочным баком объемом 8 л. Режим полива регулируется: от разбрызгивания до направленной струи с большим напором для поливки корневой системы. Есть встроенная защита от превышения допустимого давления. Основные особенности: Давление нагнетается вручную, при нажатии на рычаг жидкость подается в распылитель. Для непрерывной подачи воды предусмотрен специальный фиксатор рукоятки. Предусмотрена защита от случайного включения. Перепускной клапан автоматически стравливает избыточное давление. Через расширенную горловину легко заливать воду и химикаты. Длинный 1,5-метровый шланг. Эргономичная рукоятка. В комплекте идёт регулируемый ремень для переноски на плече. Советуем купить опрыскиватель RACO Эксперт 4240-55/558 всем экспертам-садоводам для ухода за растениями. Мы доставляем заказы по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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