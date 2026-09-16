Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)
RACO Эксперт 4240-55/558 — опрыскиватель с ручной помпой и ударопрочным баком объемом 8 л. Режим полива регулируется: от разбрызгивания до направленной струи с большим напором для поливки корневой системы. Есть встроенная защита от превышения допустимого давления. Основные особенности: Давление нагнетается вручную, при нажатии на рычаг жидкость подается в распылитель. Для непрерывной подачи воды предусмотрен специальный фиксатор рукоятки. Предусмотрена защита от случайного включения. Перепускной клапан автоматически стравливает избыточное давление. Через расширенную горловину легко заливать воду и химикаты. Длинный 1,5-метровый шланг. Эргономичная рукоятка. В комплекте идёт регулируемый ремень для переноски на плече. Советуем купить опрыскиватель RACO Эксперт 4240-55/558 всем экспертам-садоводам для ухода за растениями. Мы доставляем заказы по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной RACO T558, 8 л, с широкой горловиной, с клапаном сброса давления, (4240-55/558)